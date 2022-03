Ue, Borrell: "Approvata Forza di intervento rapido da 5mila uomini"

Gli Stati membri dell’Ue hanno approvato la proposta di costituire una Forza Ue di intervento rapido, che permetterà di mobilitare fino a "5mila soldati, addestrati ed equipaggiati per reagire" a situazioni di crisi. Lo dice l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a Bruxelles, al termine del Consiglio che ha approvato lo Strategic Compass, il documento strategico dell'Ue di cui la Forza di intervento rapido è uno dei capisaldi.

Qualche mese fa "ho detto che l'Europa è in pericolo", ma non era solo per "dare un titolo. Oggi tutti sono convinti che l'Europa è in pericolo, è persino ovvio, con l'invasione dell'Ucraina" da parte della Russia, dice Borrell, dopo l'approvazione da parte dei ministri degli Esteri della Bussola strategica dell'Ue, documento che rappresenta "una svolta per l'Europa come fornitore di sicurezza". L'Europa, sottolinea, va resa "più forte".

La Nato "resta la pietra angolare della sicurezza europea", ma con lo Strategic Compass approvato oggi dal Consiglio Affari Esteri gli europei segnalano la volontà di diventare un "fornitore di sicurezza più forte" afferma l'Alto Rappresentante dell'Ue. "E' solo l'inizio: ci lavoreremo. E' ora di riempire i gap nella difesa", aggiunge.

"Sono convinto che Vladimir Putin usi i rifugiati come un'arma, mandandone il più possibile" dall'Ucraina nell'Ue, sottolinea poi Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles. Tanto è vero, aggiunge, che i russi "non hanno distrutto le infrastrutture: terrorizzano i civili per farli scappare". Ma in Europa "siamo pronti ad accoglierli".

"Insisto sull'assoluta necessità di fermare questa guerra - scandisce ancora - Tutte le guerre finiscono con un accordo e il cessate il fuoco è una precondizione. Chiediamo alla Russia di cessare questa guerra barbara". L'attacco all'Ucraina, continua Borrell, costituisce un "massiccio crimine di guerra" commesso dalle forze armate russe contro "la popolazione civile ucraina".

Il Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo "sicuramente considererà che cosa può essere fatto per le sanzioni. Le linee guida politiche vengono poi tradotte" in decisioni giuridiche dalle strutture del Consiglio. Quindi, il summit di questa settimana non prenderà "decisioni formali" su nuove sanzioni, "ma di certo il Consiglio fornirà linee guida per il futuro". Le sanzioni, ricorda, "sono un modo per mettere pressione. E stanno danneggiando molto l'economia russa".

Nel corso del Consiglio Affari Esteri di oggi "alcuni hanno parlato dell'energia" per possibili ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, ma la questione non è "che due o tre Paesi siano a favore o contro", bensì trovare una "risposta efficace" all'aggressione russa, "che non costituisca un costo insopportabile per gli Stati membri" sottolinea l'Alto Rappresentante dell'Ue. Nel Consiglio di oggi "abbiamo le possibili azioni e il futuro", con un "interessante scambio di dati e opinioni al riguardo", conclude.