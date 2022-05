Secondo un report della Commissione europea n Italia "l'uso di concessioni pubbliche per i beni pubblici, come le spiagge, non è stato ottimale. Ciò implica una significativa perdita di entrate visto che queste concessioni sono state rinnovato automaticamente per lunghi periodi e a tassi molto al di sotto dei valori di mercato". Il nodo balneari resta nel ddl concorrenza.