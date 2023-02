La proposta europea sugli aiuti di Stato non piace a Confindustria. No del presidente Carlo Bonomi che chiede una risposta ma non asimmetrica. Nel 2022 all'Italia solo il 4,7% degli aiuti di Stato contro il 29,9% alla Francia e al 49,3% alla Germania. Una soluzione per Bonomi sarebbe al "riprogrammazione dei fondi 2014-2020 non ancora spesi che per l'Italia ammontano a circa 40 miliardi".