Ue, Darnis (Luiss): "Macron maldestro, vuole sempre ideologizzare tutto"

Emmanuel Macron "maldestro, vuole sempre ideologizzare ogni mossa politica, fino al punto che gli si ritorce contro". Jean Pierre Darnis, professore alla Luiss di Roma e all'Università della Costa Azzurra, è netto nella sua analisi sulle dichiarazioni del presidente francese, rilasciate in due interviste a conclusione della visita in Cina - "gli europei non siano vassalli di Pechino e Washington" - che hanno irritato gli alleati. "O è supermachiavellico e ha detto quelle cose per distrarre dalle proteste per la riforma delle pensioni - commenta l'esperto francese con l'Adnkronos - o il presidente è stato maldestro e ha parlato troppo" .

Macron dovrebbe "starsene tranquillo, dovrebbe essere prudente e invece - contesta Darnis - è mosso da un irrefrenabile desiderio di ideologizzare qualsiasi mossa politica, di farla rientrare in qualche grande disegno. E questo non può andare bene in una situazione incoerente e contraddittoria" come quella attuale. In Francia, prima della sua missione a Pechino, a cui il presidente ha voluto dare una 'copertura' europea, invitando Ursula von der Leyen, esisteva già un dibattito sull'opportunità di questa visita, ma se poi fai anche "una rivendicazione specifica, come se fossimo prima del Covid o della guerra in Ucraina, sostenendo che l'Europa è diventata strategicamente autonoma, mentre in effetti sulla parte militare c'è stato un ritorno assoluto di Stati Uniti e Nato, allora il minimo è che indispettisci gli americani e gli alleati più atlantisti", ragiona l'esperto, professore di storia contemporanea all'università romana.

Secondo Darnis, "tornare a fare il rappresentante di commercio del proprio Paese in un contesto in cui per la sicurezza europea è fondamentale rimanere stretti agli Stati Uniti e in cui non si può ignorare la regressione in Cina sul tema dei diritti, significa estremizzare la tua ultrarazionalità strategica in un contesto che non si presta perché è fluido e ti si ritorce contro".

In sostanza, secondo l'esperto francese il viaggio in sé non sarebbe stato "particolarmente vergognoso, Macron non era andato a fare lo sgambetto a nessuno, i francesi in generale e lui in particolare, un po' come gli italiani, dicono sempre che bisogna mantenere aperti i canali di dialogo". Il problema è che, sottolinea Darnis, "lui si illude di poter fare qualcosa", sperava di ottenere qualcosa con Xi Jinping come aveva provato con Vladimir Putin, "si illude di avere una capacità strategica che invece non ha perché il peso della Francia, che è una media potenza, non glielo permette".

In questa fase storica "ci sono una serie di contraddizioni palesi che dovrebbero spingere a un po' di prudenza - ammonisce ancora il professore, in un riferimento al ruolo della Cina - ma se invece di essere prudente davanti a quelle contraddizioni, non solo vai a piazzare un po' di cose, ma fai un discorso politico globale con toni neogollisti che poi sei costretto a correggere, ti alieni gli alleati".

Così come con la riforma delle pensioni, così con queste interviste Macron ha dimostrato di avere "enormi difficoltà di comunicazione politica, sia all'interno che all'esterno", chiosa Darnis.