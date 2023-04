Ue e Norvegia siglano alleanza 'verde'

Alleanza 'verde' tra l'Ue e la Norvegia, volta a rafforzare l'azione congiunta per il clima, la protezione dell'ambiente e la cooperazione in materia di energia pulita e transizione industriale. L'accordo è stato firmato oggi a Bruxelles dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Per von der Leyen "La Norvegia è un partner affidabile e di lunga data dell'Ue. Condividiamo una visione comune per la costruzione di un continente climaticamente neutro. Vogliamo che le nostre società ed economie prosperino insieme riducendo le emissioni, proteggendo la natura, decarbonizzando i nostri sistemi energetici e rendendo più ecologiche le nostre industrie. Questa Green Alliance rende il nostro legame ancora più forte e ci consente di progettare insieme un futuro migliore”.

Ue e Norvegia ribadiscono l'impegno a raggiungere i rispettivi obiettivi per il 2030 di una riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990 e a raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Tra l'altro, Bruxelles e Oslo collaboreranno strettamente per garantire la corretta attuazione dell'accordo di Parigi e dell' accordo sulla biodiversità raggiunto alla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità Cop15. L'alleanza verde Ue-Norvegia, che è la forma più completa di impegno bilaterale istituita nell'ambito del Green Deal europeo, è stata preparata e negoziata dal vicepresidente esecutivo Frans Timmermans.