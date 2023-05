Ue, Gentiloni: "Andamento economia migliore del previsto"

"Le nuove previsioni della Commissione sono più ottimistiche del previsto. L'economia europea ha evitato la recessione e dovrebbe continuare a crescere". Così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni presentando le nuove stime macroeconomiche di primavera che fissano per l'Italia la crescita 2023 all'1,2% del Pil.

Per il 2023 "le previsioni della Commissione Ue per l'Italia vedono la crescita più alta fra le 3 maggiori economie europee: credo che ciò non avvenisse da molto tempo, e negli ultimi 3 anni l'Italia ha registrato una crescita pari al 12%, molto significativa".