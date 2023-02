"Per garantire una rapida attuazione delle misure"

"Per garantire una rapida attuazione delle misure RePowerEu, gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani di ripresa e di resilienza modificati con i capitoli RePowerEu entro il 30 aprile, al più tardi". Lo dice il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo.