Ue, Gentiloni: "Oggi prima occasione per discutere riforma patto stabilità, ce ne saranno altre"

Le riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale alle porte di Stoccolma "sarà la prima opportunità per costruire un consenso" sulla riforma del patto di stabilità. "Ne avremo molte altre, c'è molto lavoro da fare". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine dell'Eurogruppo ad Arlanda, l'aeroporto della capitale svedese. "Sono certo - continua - che discuteremo molto di queste proposte, a margine. E' una buona opportunità per noi per confermare che la proposta adottata dalla Commissione è molto equilibrata, in grado di tenere conto sia del bisogno di avere conti pubblici solidi, sia della necessità di promuovere la crescita. Avere entrambe le cose non è facile, ma è necessario".