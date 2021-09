Ue, l’Austria non chiude la porta sul debito

L'Austria, capofila dei Frugali insieme all'Olanda, non chiude la porta ad un possibile ammorbidimento del percorso previsto dal patto di stabilità, o meglio dai regolamenti Ue, per l'abbattimento del debito pubblico eccedente il 60% del Pil. “Dipende da quello che la proposta" che la Commissione Europea presenterà al termine della consultazione pubblica "includerà nei dettagli", risponde il ministro austriaco delle Finanze Gernot Bluemel, a margine dell'Ecofin informale a Kranj, in Slovenia.