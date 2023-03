Ue, marzo decisivo sulla riforma del quadro di governance economica

L'"intenzione" dei ministri delle Finanze europei è di fare di marzo il mese in cui "si faranno progressi significativi" sulla riforma del quadro di governance economica dell'Ue. Lo spiega un alto funzionario comunitario, in vista della riunione dell'Eurogruppo di lunedì prossimo a Bruxelles. "Dipende da molte cose - aggiunge - ma speriamo entro il Consiglio Europeo di marzo ci sarà maggiore accordo" tra gli Stati membri, cosa che consentirà alla Commissione di presentare "proposte legislative". Una comunicazione della Commissione in materia è attesa per "l'inizio di marzo".

Quindi il calendario di massima, nelle intenzioni e se gli Stati membri troveranno un accordo, sarebbe quello di avere una comunicazione della Commissione all'inizio di marzo, una discussione nell'Eurogruppo/Ecofin del 13-14 marzo, per poi passare al livello dei leader nel Consiglio Europeo del 23 e 24 marzo, dopodiché la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa. La discussione avviene più nell'Ecofin che nell'Eurogruppo, perché siamo in una situazione "diversa" rispetto alla crisi dell'euro.

Per la fonte, inoltre, l'intenzione della Commissione non sarebbe quella di 'bilateralizzare' completamente il rapporto tra l'esecutivo Ue e lo Stato membro nel fissare percorsi pluriennali di rientro del debito. Tra gli Stati "c'è un accordo molto ampio sul fatto che dobbiamo mantenere un quadro" multilaterale di governance economica, perché, "se lo lasciamo solo alla Commissione, il sistema mancherà di profondità. Non c'è l'intenzione di renderlo bilaterale. Naturalmente la questione è come portare l'elemento multilaterale" nella trattativa tra lo Stato membro e la Commissione Europea sul percorso di riduzione del debito.