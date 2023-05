Ue, Mattarella: "Emergenze globali richiedono unità"

"Oggi è, più che mai, necessario continuare la costruzione europea, con coraggio". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Conferenza sullo stato dell'Unione organizzata a Fiesole dall'Istituto universitario europeo. L'Unione europea, come nel Dopoguerra, "sta affrontando nuovamente, oggi, emergenze globali di portata epocale, quali la pandemia da Covid-19, le conseguenze drammatiche del cambiamento climatico, i flussi migratori incontrollati, la ingiustificabile aggressione della Federazione Russa all'Ucraina e le sue devastanti conseguenze umanitarie, geo-politiche ed economiche. Prove che hanno offerto e richiedono ancora unità, solidarietà e uno sforzo congiunto nel difendere quei valori che ci uniscono e senza i quali l'Unione non avrebbe motivo di essere: lo Stato di diritto, le libertà fondamentali, la democrazia", sottolinea il presidente della Repubblica.