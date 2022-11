Ue, Meloni incontra Metsola a Bruxelles - Video

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles, per incontrare la presidente Roberta Metsola. Meloni, ricevuta all'ingresso del Protocollo, ha salutato il personale presente e i giornalisti, prima delle foto di rito, per andare poi nello studio della presidente, al nono piano. "Benvenuta presidente al Parlamento Europeo. Più che mai, con l'invasione Russa dell’Ucraina, prezzi dell'energia alle stelle e inflazione in aumento, dobbiamo rimanere uniti. Siamo più forti se stiamo insieme", ha poi scritto su Twitter Metsola, dopo aver ricevuto la premier italiana.

Meloni ha pranzato, prima di arrivare al Parlamento, con il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, nella residenza dell’ambasciatore Pietro Benassi, nei pressi del Bois de la Cambre, nella zona sud di Bruxelles. La premier è apparsa serena, secondo una fonte, e la discussione si sarebbe concentrata sui temi economici che interessano l’Italia. Accompagna Meloni, tra gli altri, il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, già eurodeputato e copresidente del gruppo dell’Ecr.