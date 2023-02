Ue, Metsola: "Italia ha ruolo centrale in Europa"

"L'Italia ha un ruolo centrale in Europa". Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola all'inaugurazione dello spazio interattivo 'Esperienza Europa-David Sassoli' a Roma, esortando a "mettere le ragioni delle battaglie politiche al servizio dei cittadini".

"In questo periodo di instabilità globale, caratterizzato da una instabilità elevata, rincaro dei prezzi dell'energia, da imprese in difficoltà e dolorose bollette per le famiglie, dobbiamo sfruttare la nostra principale risorsa, il nostro mercato unico. Acceleriamo gli investimenti in Europa per ripristinare stabilmente la crescita dell'economia europea ed essere ancora più competitivi", ha sottolineato.

Parlando dell'Ucraina, Metsola ha evidenziato che "la brutale invasione da parte della Russia ha spinto l'Europa a riaffermare più chiaramente la sua ragione di essere e a ricordare le ragioni per cui, dalle ceneri della seconda guerra mondiale, i nostri paesi si sono riuniti per difendere la pace in Europa". "La popolazione ucraina guarda all'Europa in cerca di sostegno, l'Unione Europea e i suoi stati membri sono al fianco dell'Ucraina. Il popolo europeo e italiano è al fianco dell'Ucraina", ha aggiunto.

Metsola nel corso della sua visita è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palazzo Giustiniani dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, e a Palazzo Montecitorio dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Saltato l'incontro con la premier Giorgia Meloni che è influenzata.