Ue, Mussolini (Fi): "Lasciapassare eurodeputati discriminatorio, non prevede la X" - Video

Alessandra Mussolini, eurodeputata di Forza Italia da poco subentrata ad Antonio Tajani, ha rifiutato di ritirare il lasciapassare Ue gli eurodeputati, perché è "discriminatorio", dato che prevede solo la qualifica di 'maschio' o 'femmina', senza alcuna altra possibilità, come una "X". A spiegarlo è la stessa Mussolini, incontrando i giornalisti nella sede del Parlamento a Bruxelles. Il lasciapassare dell'Ue, riporta il regolamento nell'articolo dedicato a privilegi e immunità degli eurodeputati, "assicura la libera circolazione negli Stati membri e negli altri Paesi che lo riconoscono come un documento di viaggio valido". Viene rilasciato dall'Ue su richiesta del deputato e "a condizione che il presidente del Parlamento lo autorizzi". Mussolini, che fa parte della commissione Libe (Libertà civili), ritiene che non si possa accettare una cosa del genere, visto anche che l'Aula si è pronunciata in molte occasioni contro la "discriminazione di genere".