Ue, proposta riforma patto stabilità nelle prossime settimane

La Commissione Europea presenterà la propria proposta legislativa sulla riforma del quadro di governance economica "nelle prossime settimane" e continuerà, come ha fatto finora, a "lavorare" con gli Stati membri per risolvere alcune questioni "ancora aperte". Lo dice la portavoce della Commissione per l'Economia Veerle Nuyts, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, a proposito del non-paper inviato all'esecutivo Ue dalla Germania, che sostiene la necessità di introdurre obiettivi di riduzione del debito annui validi per tutti gli Stati membri (un punto percentuale in meno l'anno nel debito/Pil per i Paesi più indebitati, mezzo per quelli con meno debito pubblico).

"Salutiamo con favore - afferma Nuyts - l'endorsement del Consiglio Europeo di fine marzo dell'accordo raggiunto dai ministri nel Consiglio Ecofin il 14 marzo sugli orientamenti per la riforma del quadro europeo di governance economica. Le aree di convergenza tra gli Stati membri identificate nel Consiglio forniscono fondamenta solide perché la Commissione continui il suo lavoro sulle proposte, continuando nel frattempo ad interagire con gli Stati membri su alcune questioni aperte".

"Vista l'urgenza - prosegue - puntiamo a presentare proposte legislative nelle prossime settimane. Abbiamo continuato ad interagire con gli Stati membri e continueremo a farlo, come pure con il Parlamento Europeo". Il confronto continuerà "anche, ovviamente, dopo la presentazione della nostra proposta, perché il fine ultimo è assicurare un ampio consenso su questa importante materia. Salutiamo con favore l'obiettivo del Consiglio di concludere il lavoro legislativo entro la fine dell'anno", conclude.