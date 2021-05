Oggi "abbiamo raggiunto i 200 milioni di vaccinazioni" anti Covid-19 nell'Ue. Ne dà notizia la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social. "Siamo in rotta verso l'obiettivo: abbastanza dosi iniettate per vaccinare il 70% della popolazione adulta dell'Ue entro luglio. La vaccinazione ci aiuta a vincere la pandemia", conclude.