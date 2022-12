Ue, Razzante: "Su limiti a contante stop a polemiche inutili"

"Tutto come da previsioni. D'altronde sono i suggerimenti che l'Italia aveva dato, anche attraverso il sottoscritto, nella fase preparatoria e in audizione per arrivare all'accordo sul pacchetto europeo antiriciclaggio. Sono le direttive europee contro il riciclaggio a stabilire i limiti al contante e i singoli Stati si sono sempre mossi autonomamente. Noi siamo sempre stati tra i più rigorosi, ma soprattutto abbiamo una tradizione e gli strumenti di contrasto a questi crimini tra i più avanzati d'Europa. Direi di smetterla con polemiche inutili e soprattutto fondate su dati inattendibili e approssimativi". Lo afferma all'Adnkronos Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna ed esperto del settore riguardo all'accordo sul tetto al contante da 10mila euro in Ue.

"La criminalità organizzata e i terroristi si servono di strumenti sofisticati, come le piattaforme di trading e le cripto attività, che non a caso l'Europa mette ora sotto più stretta vigilanza - prosegue - Questa mi pare la notizia vera, quella sul tetto al contante è solo la conferma, per quanti non ne fossero a conoscenza, del limite già in vigore".

"Se non si ritiene di abbassarlo - conclude Razzante che oggi tra l'altro riceve a Roma il premio Cartagine per gli studi sulla sicurezza - un motivo ci sarà e va ricercato unicamente in quello che la Banca Centrale Europea continua a ricordare in ogni occasione: l'inclusione finanziaria delle fasce deboli e meno acculturate tra gli europei, dove ancora 12 milioni e mezzo circa di cittadini non hanno un conto corrente. I criminali hanno invece i conti correnti, le società fittizie, fanno bonifici e fatture. Il resto mi pare francamente noioso".