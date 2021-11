Dopo le polemiche, la commissaria europea all'Uguaglianza Helena Dalli ha ritirato le linee guida sulla comunicazione inclusiva. Si trattava di un documento interno in cui si chiedeva di evitare parole che facevano riferimento al genere, alla religione e alla razza per non offendere la sensibilità delle persone. Tra queste ad esempio la parola Natale da sostituire con un generico festività.