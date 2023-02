Ue, Rotondi: "Meloni ha fatto bene a farsi valere, in Italia lettura amplificata per politica"

"Meloni è leader quanto i colleghi partecipanti al vertice, l’Italia è un Paese fondatore della Comunità europea e Giorgia fa bene a farsi valere. Abbiamo avuto una lunga stagione in cui una malintesa ortodossia europeista ci ha portato ad accettare più volte un ruolo marginale dell’Italia". Gianfranco Rotondi, deputato di FdI, e vicepresidente della XIV Commissione a Montecitorio (Politiche dell'Unione Europea) interviene con determinazione sulle contestazioni alla Francia effettuate dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per l'esclusione dell'Italia dall'incontro, a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, tra il presidente ucraino Zelensky con Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Rotondi tra l'altro aggiunge: "Macron ha già ridimensionato questa lettura amplificata principalmente in Italia a fini di politica interna".

L’Italia, a parte un veloce faccia a faccia Meloni-Zelensky, ha incontrato il presidente ucraino con i leader di Spagna, Polonia, Romania, Paesi Bassi e Svezia e non con Francia e Germania. Il nostro Paese è in serie b nell’Europa che conta? "L’Italia è un Paese fondatore che ha subito le conseguenze di politiche decise in nome degli interessi di alcuni Paesi contro altri. La Meloni, come me, faceva parte di un governo che fu licenziato in nome di questa logica, e dunque fa bene a prendere le misure della situazione". E’ stato un errore tattico incontrare poi i premier polacco e ceco? "Gli incontri e il dialogo non sono mai errori", conclude Rotondi. (di Roberta Lanzara)