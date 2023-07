Ue, Salvini: "A Tajani risponderanno gli italiani"

Il leader leghista: “Il governo italiano non c'entra nulla e non è in discussione, durerà altri 5 anni"

A Tajani ''risponderanno gli elettori italiani. Ovvio che il governo italiano non c'entra nulla e non è in discussione. Io mi auguro che questo governo non duri solo cinque anni, ma cinque più cinque se gli italiani apprezzeranno quello che stiamo facendo. La politica europea non c'entra niente. Piacerebbe a qualche giornale, a Schlein a Conte. Il governo italiano va avanti bello saldo con le idee chiare. Saranno gli italiani a decidere e chi sceglierà la Lega, qualunque sia l'esito del voto noi al governo dell'Europa con i socialisti della casa green e dell'auto elettrica non ci stiamo''. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione di un'intervista a Radio Anch'io su Radio1, sulle prossime elezioni europee.

Quanto al confronto in videoconferenza con Marine Le Pen, Salvini ricorda che "è una amicizia che va avanti da anni ed il primo partito di Francia. Abbiamo parlato di lavoro, di pesca e agricoltura. Dato che l'umo è ciò che mangia, alcune scelte dell'Europa mettono a rischio il lavoro dei pescatori italiani, degli agricoltori con direttive e regolamenti assolutamente assurdi e improponibili. Vorrei che l'Europa si occupasse di famiglie, benessere, di piena occupazione''.

Secondo il leader leghista, "il dibattito politico appassiona i giornali. Io ho fatto una riflessione normale. C'è un governo di centrodestra in Italia e l'hanno scelto gli italiani e sta lavorando da otto mesi. Gli italiani apprezzano, visto che in otto mesi ci sono state quattro elezioni regionali e in tutte e quattro il centrodestra ha stravinto con un ottimo risultato e quindi ho chiesto agli alleati facciamo la stessa formula di centrodestra unito anche in Europa. Non mi sembra di aver fatto una proposta particolarmente intelligente o rivoluzionaria, perchè l'anno prossimi gli italiani votano per l'Europa''.

''La metà delle norme italiane - rimarca il leader leghista - arrivano da Bruxelles, dalla casa green, l'auto elettrica per tutti, il cibo sintetico da laboratorio. Sono figlie di un politica europea anti europea e anti sviluppo. E quindi siccome ci sono i socialisti al governo dell'Europa, io ritengo che sia una grande occasione per portare anche in Europa un governo di centrodestra''.