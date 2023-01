La risposta dell'Ue all'Inflation Reduction Act adottata dagli Usa per sostenere la propria industria 'green' deve essere "comune" e impegnare "risorse" collettive. Non deve limitarsi ad una revisione del quadro sugli aiuti di Stato, che potrebbe "spaccare" l'Europa "tra chi può e chi no". A dirlo è il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, a margine di una missione istituzionale a Bruxelles.