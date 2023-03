Ue, von der Leyen conferma: "Ponte verso fondo sovrano è RePower Eu"

La "soluzione ponte" che l'Ue ha individuato per affrontare le sfide rappresentate dall'Inflation Reduction Act, in attesa del fondo sovrano europeo, le discussioni sul quale "andranno avanti nel corso dell'estate", è essenzialmente RePowerEu, il piano già disponibile che riorienta risorse di Next Generation Eu. Lo conferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. La presidente non ha risposto a chi le ha chiesto una quantificazione delle somme necessarie al Fondo sovrano europeo, che dovrebbe finanziare progetti di interesse comune europeo: "Discuteremo con gli Stati membri e poi decideremo le tecnicalità finanziarie", si è limitata a dire.

Nella revisione del quadro Ue sugli aiuti di Stato "dobbiamo fare attenzione ad evitare qualsiasi tipo di frammentazione del mercato unico. Per me sempre, se ci sono gli aiuti di Stato, l'altra faccia della medaglia - continua von der Leyen - deve essere fatta di risorse a livello Ue. Non possiamo aspettare troppo a lungo, serve una soluzione ponte verso altri strumenti di finanziamento. Ma ora dobbiamo lavorare con quello che abbiamo e focalizzarlo sull'industria della tecnologia pulita: vogliamo fare leva sulle possibilità fornite da RePowerEu, da InvestEu e dal Fondo per l'innovazione".