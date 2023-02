"Il prossimo decennio sarà quello che deciderà se avremo successo nel combattere il cambiamento climatico". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando a Bruxelles il piano industriale per il Green Deal. "La cosa più importante è l'industria per l'obiettivo emissioni zero. Siamo convinti che il Green Deal europeo sia la nostra strategia di crescita".