Ufo a Roma: 5% di avvistamenti non identificati, i dati nel libro di Francesca Bittarello

E’ stato presentato a Pomezia, alla presenza del sindaco Veronica Felici, il libro 'Ufo a Roma' edito dalla casa editrice internazionale Lux-Co Edizioni, autrice la nota ufologa Francesca Bittarello. La prefazione del volume è del gen. Domenico Rossi, già sottosegretario alla Difesa. “L'importanza del libro -ha osservato Rossi- sta nella metodologia seguita, rigorosa e scientifica, cui l'autrice si attiene analizzando i più di 200 casi verificatisi sui cieli di Roma dal 1945 al 2000, di cui solo pochi al termine dell'indagine risultano non identificati".

L'analisi, effettuata con rigore scientifico, ha permesso di identificare e spiegare il 95% dei casi di avvistamento segnalati. Il restante 5% dei casi "non identificati, ovvero un piccolissima percentuale che lascia uno spiraglio a varie e ponderate ipotesi tra le quali una possibile presenza extraterrestre nei nostri cieli, non deve far dimenticare -ha rilevato Bittarello- che potrebbero esservi programmi segreti o qualsiasi tipo di situazione di tipo Uap (Unidentified Aerial Phenomena)”.

Bittarello è Presidente del 'Centro Studi Ufology World', che mira ad una ricerca rigorosa del fenomeno Uap. La post-fazione del libro è a cura del ricercatore romano Stefano Innocenti.