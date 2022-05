Ufo: i 25 anni del Centro Ufologico Nazionale

Nell’anno che vede cadere il 75° anniversario del primo avvistamento Ufo fatto da Kenneth Arnold e del Crash di Roswell avvenuti entrambi nel 1947, il Centro Ufologico Nazionale, una delle più antiche ed importanti associazioni di ricerca di settore nel mondo sorta nel lontano 1966, festeggia i 25 anni di attività online. Sito ideato da Vladimiro Bibolotti, e online dal 6 maggio del 1997 come progetto “CUN Italia Network”, contiene migliaia di informazioni ed immagini, che lo rendono una vera e propria enciclopedia digitale online, sul fenomeno degli oggetti volanti non identificati in Italia e nel mondo.

Grafica volutamente minimalista ma che ne consente la fruizione con qualsiasi dispositivo, contiene oltre alle segnalazioni di Ufo nel nostro territorio una banca dati che va dal 1900 ad oggi. Nel sito è possibile consultare tutti i progetti di studio del fenomeno degli Ufo o Uap, documenti creati dalle vari organismi governativi, università ed associazioni private di ricerca internazionali. Moltissime le sezioni che vanno dalle interrogazioni parlamentari italiane ed europee a tutto quello che di utile completa la ricerca in merito.

Notevole è la rassegna di notizie provenienti da tutto il mondo, dal 1977 ad oggi, non solo sugli ufo ma riguardante gli studi avanzati di esobiologia e la ricerca di vita extraterrestre ed esplorazione spaziale, che permette una analisi sulla evoluzione della ricerca in questo campo nell’ultimo quarto di secolo. Il sito “Cun Italia Network” con oltre 5 milioni di visitatori, ponte con le maggiori associazioni di ricerca in campo internazionale, costituisce un riferimento ed uno strumento di ricerca per quanti cercano di documentarsi sul fenomeno degli oggetti volanti non identificati Ufo o Uap. Un sito creato per informare, formare e documentare uno dei più intriganti misteri che affascinano l’umanità.