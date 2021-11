Ufo, le associazioni: "Parlamento italiano studi fenomeno oggetti volanti non identificati"

Il Centro Ufologico Nazionale e Il Consiglio della Federazione Internazionale di Studi Avanzati chiedono che l'Italia adotti "misure per lo studio, analisi e scambio dati sugli oggetti/fenomeni aerei non identificati coinvolgendo enti militari e di intelligence, enti preposti alla sicurezza del volo, enti scientifici nonché associazioni di studio private".

"Nell’ambiente politico-militare degli Stati Uniti -rilevano Roberto Pinotti, presidente del Cun e Vladimiro Bibolotti, presidente del Cifas- continua a passo spedito il processo di messa a punto di misure per il monitoraggio e studio della fenomenologia degli oggetti/fenomeni volanti non identificati (Uap). Ultimissima notizia in questo settore è la costituzione in ambito militare dell'Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, destinato ad assumere in pianta stabile le funzioni di monitoraggio, studio e analisi sugli Uap fino ad ora svolte in maniera temporanea dalla Uap Task Force, ampliandone per di più in modo significativo lo spettro d’azione con il coinvolgimento di paesi amici e partner degli Usa. Tali misure dimostrano come negli Stati Uniti il fenomeno Uap sia ormai preso in seria e concreta considerazione a livello istituzionale per quanto concerne la sicurezza nazionale, la sicurezza del volo e gli aspetti scientifico-tecnologici".

Il Cun ed il Cifas chiedono quindi "che l’Italia, sia in qualità di membro della Nato che in considerazione degli aspetti attinenti alla propria sicurezza nazionale e sviluppo scientifico-tecnologico, adotti misure per lo studio, analisi e scambio dati sugli oggetti/fenomeni aerei non identificati coinvolgendo enti militari e di intelligence, enti preposti alla sicurezza del volo, enti scientifici nonché associazioni di studio private come Cun e Cifas. Dopo oltre 43 anni dall’incarico assegnato nel 1978 al Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore Aeronautica di raccogliere statisticamente i dati sugli avvistamenti Ufo, il Cun e il Cifas ritengono sia giunto il momento che il Parlamento si faccia interprete di un significativo passo in avanti nell’interesse dell’intero sistema-Paese".