Ufo, ufologa Bittarello presenta sua casa editrice Lux-Co: In catalogo storia, scienza e psicologia

Si è svolta oggi presso la Sala Congress del Simon Hotel di Pomezia la conferenza stampa di presentazione della nuova casa editrice italiana Lux-Co Edizioni di proprietà della nota ufologa e manager Francesca Bittarello, a 2 mesi dalla creazione e registrazione presso il Registro Imprese di Roma. La Bittarello era riuscita a giugno con una azione manageriale a ottenere i diritti di immagine del nome e marchio – una piuma rossa- dalla Lux-Co Editions francese della quale era autrice con un libro best-seller ufologico che aveva ottenuto ampi consensi di vendite dal titolo 'Ufo gli archivi inediti'.

Il libro è già nel catalogo della Lux-Co Edizioni di Francesca Bittarello in seconda ristampa oltre a altre 8 opere di storia, scienze, psicologia, fantasy e fotografia ma il catalogo editoriale presente sul E-shop della casa editrice www.luxcoedizioni.com è in continuo aggiornamento con nuove opere in catalogo. La casa editrice tocca vari argomenti e settori di interesse puntando oltre che sull’ ufologia, suo cavallo di battaglia, anche su scienza, storia, storia e storia militare, psicologia, fotografia e spiritualità. La Bittarello non ha escluso in un prossimo futuro anche il settore e-book per la sua Lux-Co Edizioni, da affiancare ai il libri in versione cartacea.