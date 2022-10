Ugo Dibennardo (AD Concessioni Autostradali Venete): CAV primo a sviluppare Hyper Transfer in Europa

“Oggi al Green Logistic Expo abbiamo l’opportunità di parlare della logistica del futuro che abbiamo studiato per molto tempo, una logistica sostenibile e permetterà di togliere dalla strade molti mezzi pesanti in modo efficiente dal punto di vista energetiche e sostenibile dal punto di vista ambientale, stiamo parlando dell’Hyper Transfer. Siamo stati i primi in Europa ad avanzare una gara internazionale ma già da 2 anni abbiamo analizzato tecnologie applicabili e sistemi possibili, la gara internazionale ha avuto 6 partecipanti provenienti da tutto il mondo ed entro fine 2022 una commissione ministeriale deciderà quale sarà il partner più adatto a collaborare con noi; assieme svilupperemo, in 18 mesi, il primo progetto utile a conseguire le certificazioni necessarie e la cronoprogramma prevede che entro il 2026 sarà operativo il primo tratto con tecnologia Hype Transfer per poter trasferire la logistica in modo strutturato e ingegneristico dalla strada al sistema di trasporto ultraveloce.”