UL migliora la sicurezza dei cavi antincendio con un nuovo laboratorio in Medio Oriente

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 13 settembre 2021 /PRNewswire/ -- UL, leader globale nel settore delle scienze della sicurezza, ha annunciato oggi che sta ampliando la sua attuale struttura ad Abu Dhabi per includere un laboratorio per la sicurezza e le prestazioni antincendio dei cavi. Lo stabilimento ampliato, situato nella Industrial City of Abu Dhabi (ICAD), consente ai produttori, ai marchi e ai fornitori di cavi elettrici e ottici e blindosbarre di tutto il Medio Oriente di accedere a un laboratorio locale per la sicurezza antincendio.

"I pericoli associati ai cavi non conformi presentano rischi significativi per quanto riguarda la natura e la portata di un incendio. I nostri affidabili test sulla sicurezza antincendio dei cavi, disponibili presso il nostro nuovo laboratorio di Abu Dhabi, generano fiducia grazie al fatto che tali problemi di sicurezza siano stati valutati dai produttori e dalle aziende che li commercializzano", ha dichiarato Sameer Abdul Salam, Business Head di UL per la regione MEA. "In qualità di leader globale nel settore delle scienze della sicurezza, UL è desiderosa di aiutare gli acquirenti, i progettisti, gli installatori e gli ispettori locali dei cavi di telecomunicazione a raggiungere una maggiore velocità di immissione sul mercato e la capacità di dimostrare ai clienti il proprio impegno nei confronti della sicurezza antincendio."

Il nuovo laboratorio per la sicurezza antincendio è progettato per testare cavi elettrici e ottici e blindosbarre in base ai vari standard per i ritardanti di fiamma e le proprietà di resistenza al fuoco. Grazie alla collaborazione con gli esperti leader del settore di UL, la struttura consentirà tempi di consegna più rapidi con un'applicazione potenziata delle normative. La presenza locale ad Abu Dhabi con competenze globali contribuirà a facilitare le sfide logistiche per i nostri clienti in Europa e Asia.

"Negli ultimi anni, il Medio Oriente ha visto accrescere la regolamentazione in materia di sicurezza antincendio dei cavi utilizzati negli edifici, al fine di soddisfare i requisiti di difesa civile. Nel nuovo laboratorio di UL ad Abu Dhabi, i nostri esperti di sicurezza antincendio collaboreranno con i clienti per aiutarli a soddisfare queste esigenze più stringenti senza sacrificare tempo o efficienza", ha dichiarato Salam.

"L'apertura del nostro nuovo laboratorio per la sicurezza antincendio giunge in un momento importante, dato che governi e aziende continuano a investire nelle infrastrutture locali ad Abu Dhabi e nel Medio Oriente. Questi nuovi investimenti fanno sì che vi sia una maggiore necessità di cavi e blindosbarre sicuri. Grazie alle nostre nuove risorse per i test sulla sicurezza antincendio, siamo entusiasti di poter aiutare i produttori locali a gestire i rischi, la sicurezza e le prestazioni dei prodotti, aiutandoli al contempo ad avere un impatto positivo in tutta la regione", ha dichiarato Sajeev Jesudas, Executive Vice President e Chief Commercial Officer di UL.

UL offre ai propri clienti servizi di consulenza e test per aiutarli a soddisfare e superare i requisiti di sicurezza antincendio. I servizi di test di ricerca per i produttori possono aiutare i clienti a progettare cavi conformi ai necessari standard di resistenza/reattanza al fuoco. Inoltre, UL può produrre un verbale di test di omologazione e un certificato di esame del tipologia sulla base delle norme IEC/EN/BS.

Informazioni su UL UL è il leader globale delle scienze della sicurezza. Forniamo servizi di collaudo, ispezione e certificazione (TIC), servizi di formazione e consulenza, soluzioni per la gestione del rischio e preziosi business insights per aiutare i nostri clienti, ubicati in più di 100 Paesi, a raggiungere i propri obiettivi di sicurezza, protezione e sostenibilità. La nostra profonda conoscenza dei prodotti e l'attività di intelligence nelle supply chain ci rende il partner d'elezione dei clienti che devono affrontare sfide complesse. Scopri di più su UL.com.

