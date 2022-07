UL Solutions migliora la sicurezza degli utensili elettrici, si aggiunge i un nuovo laboratorio in Germania

Il laboratorio fornisce ai produttori europei di utensili elettrici servizi completi per sicurezza, qualità, affidabilità, test prestazionali e di certificazione, che riguardano la conformità normativa e l'accesso al mercato di destinazione.

NEU-ISENBURG, Germania, 18 luglio 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader globale nel campo delle scienze applicate per la sicurezza, ha ufficialmente aperto un nuovo laboratorio per gli utensili elettrici, che integra gli uffici e i laboratori di UL Solutions in Germania e fornisce servizi di prova, ispezione e certificazione per una gamma diversificata di utensili elettrici per clienti in ogni parte d'Europa.

"Oggi è un giorno nuovo ed entusiasmante nel nostro rapporto con i produttori europei di utensili elettrici, festeggiamo l'apertura di un nuovo laboratorio UL Solutions all'avanguardia a Neu-Isenberg", ha dichiarato Giorgio Decataldo, business development manager del gruppo Apparecchiature, condizionamento e illuminazione di UL Solutions. " Sulla base della nostra mission di operare per un mondo più sicuro, UL Solutions si impegna a utilizzare le proprie competenze in materia di prova e di certificazione per aiutare i produttori europei di utensili elettrici ad aprire nuovi mercati, creare partnership e avere successo in un mercato sempre più competitivo."

Il nuovo laboratorio di utensili elettrici UL Solutions rappresenta un fornitore di servizi completi a livello locale per i produttori di utensili di tutta Europa, li aiuta ad abbreviare i cicli di sviluppo e ad aumentare la velocità di immissione dei prodotti nel mercato, affrontando nel contempo le complessità normative. Le funzionalità dello stabilimento di Neu-Isenberg per gli utensili elettrici comprendono:

" Tra le tendenze che guidano la crescita nel mercato degli utensili elettrici comprendono le richieste di utensili connessi, di facile utilizzo, portatili, alimentati a batteria ed efficienti dal punto di vista energetico", ha dichiarato Davide Atzeni, senior business manager del gruppo Apparecchiature, Condizionamento e Illuminazione di UL Solutions. "Con queste innovazioni, nasce la necessità di disporre di competenze in materia di scienze per la sicurezza al fine di trasformare sfide grandi e complesse in opportunità commerciali. UL Solutions è impegnata a sfruttare il suo approccio scientifico, le sue capacità di test e le sue competenze in materia di certificazione per aiutare i produttori europei di utensili elettrici ad aprire nuovi mercati e ad avere successo in un mercato sempre più competitivo."

Secondo Market Data Forecast, la crescita del mercato degli utensili elettrici può essere attribuita alla crescente domanda di utensili cordless e la conseguente adozione di sistemi di batterie flessibili, la crescente popolarità del fai da te e lo sviluppo di infrastrutture adatte a soddisfare le esigenze delle popolazioni in aumento. Si prevede che anche il mercato nordamericano degli utensili elettrici cresca in modo significativo nei settori edile, produttivo e automobilistico.

Inoltre, secondo il rapporto di M&M, nel 2019 il Nord America ha rappresentato il 38% del mercato complessivo degli utensili elettrici e si prevede che abbia un forte slancio nel mercato globale degli utensili elettrici nel prossimo decennio. In Europa, si prevede che il mercato degli utensili elettrici cresca con un tasso annuale composto del 5,4% tra il 2022 e il 2029 e raggiunga un livello di vendite annuo di 1.797.946.000 USD entro il 2029. La zona Asia Pacifico offre a sua volta significative opportunità di crescita ai produttori di utensili elettrici grazie all'aumento dei livelli di reddito, all'impennata delle attività edili e alla crescita nei settori manifatturieri.

" Fornire lapossibilità di effettuare prove in Germania rafforzerà la nostra capacità di aiutare i clienti a esportare prodotti verso mercati di destinazione come il Nord America, soddisfacendo nel contempo le esigenze di sicurezza, di prove prestazionali e di certificazione in Europa", ha dichiarato Atzeni. "I produttori europei di utensili elettrici di piccole e medie dimensioni desiderano essere più competitivi rispetto ai marchi affermati nel mercato nordamericano. Tuttavia, gli attuali certificatori con sede in Europa mancano della consapevolezza e del grado di accettazione del mercato nordamericano che il marchio UL offre. La presenza di UL Solutions in Germania significa che i produttori locali dispongono di un partner globale che li aiuta a gestire le complessità del panorama normativo in tutto il mondo".

Informazioni su UL Solutions

Leader mondiale nella scienza della sicurezza applicata, UL Solutions trasforma le sfide nell'ambito della sicurezza e della sostenibilità in opportunità per clienti in più di 100 Paesi. UL Solutions fornisce servizi di test, ispezione e certificazione, nonché prodotti software complementari e offerte di advisory che supportano l'innovazione dei prodotti e la crescita dei clienti. I marchi di certificazione UL rappresentano uno standard riconosciuto di fiducia nei prodotti dei clienti e riflettono un impegno costante nel promuovere la missione a favore della sicurezza. Aiutiamo i nostri clienti a innovare, a lanciare nuovi prodotti e servizi, a muoversi nei mercati globali e nelle complesse catene di fornitura e a crescere in modo sostenibile e responsabile guardando al futuro. Mettiamo la scienza al vostro servizio.

Contatto stampa:Steven BrewsterUL Solutions ULNews@UL.com +1.847.664.8425

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858873/UL_Solutions_Power_Tools_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg