UL Solutions Rilascia la Prima Validazione di Dichiarazione Ambientale per la Biodegradabilità e Compostabilità dei Materiali all'azienda italiana Cyclica sul prodotto pelle OLEUM®

Attraverso il suo programma di Validazione di Dichiarazione Ambientale (Environmental Claim Validation), UL Solutions aiuta i produttori a valutare gli attributi ambientali dei loro prodotti e materiali, come la pelle, contribuendo a costruire un percorso di ciclo di vita più sostenibile in futuro.

NORTHBROOK, Ill., 20 giugno 2023 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader globale in materia di scienze della sicurezza applicata, annuncia oggi che la pelle OLEUM® dell'azienda Cyclica, fornitore dei settori moda e lusso, è la prima a ricevere la Validazione di Dichiarazione Ambientale (Environmental Claim Validation) di UL Solutions per la biodegradabilità e compostabilità. In accordo alla nuova procedura UL 1497, Environmental Claim Validation Procedure (ECVP) for Biodegradability and Compostability Correlated to Managed Waste Disposal Methods (Biodegradabilità e compostabilità correlate ai metodi di smaltimento dei rifiuti gestiti), UL Solutions ha validato che la pelle OLEUM è compostabile almeno al 90% entro un anno in condizioni di compostaggio industriale aerobico.

La pelle OLEUM ha anche ottenuto la validazione di dichiarazione ambientale in materia di contento a base bio in accordo alla procedura UL 9798, Environmental Claim Validation Procedure (ECVP) for Bio-based Content (UL 9798 Validazione di Dichiarazione Ambientale per Contenuto Bio), dimostrando una percentuale media del 73% di contenuto bio.

"Le aziende che producono beni fatti di pelle o altri materiali, così come i loro fornitori, sono alla costante ricerca di nuovi modi di offrire prodotti e materiali più sostenibili cercando, al tempo stesso, di mantenere il livello di qualità che i loro clienti si aspettano," ha detto Renate Messing, ricercatore scientifico di UL Solutions. "Grazie ai programmi di Validazione delle Dichiarazioni Ambientali (Environmental Claim Validation), UL Solutions sta aiutando i produttori a valutare come i loro prodotti o materiali possono contribuire a completare il loro ciclo di vita con particolare attenzione all'impatto ambientale e migliorare la circolarità complessiva del prodotto."

UL 1497 descrive il processo di valutazione e i metodi utilizzati per convalidare la dichiarazione di biodegradabilità di un prodotto in una discarica gestita o in un impianto di compostaggio o di generazione di biogas industriale. Come parte della valutazione in accordo alla procedura UL 1497 per il compostaggio industriale, la pelle OLEUM è stata testata in accordo alla norma EN 13432, packaging: requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation (EN 13432, imballaggi: requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione).

Man mano che i consumatori diventano più consapevoli di come le loro decisioni di acquisto e le aziende che supportano influiscono sul pianeta, i marchi di vari settori hanno adottato misure per rafforzare i loro valori e impegno in materia di sostenibilità.

"Siamo orgogliosi di offrire la nostra pelle OLEUM come un'opzione lungimirante e più sostenibile per il settore della moda e del lusso da utilizzare in un'ampia gamma di prodotti," ha detto Pietro Toffanin, titolare di Cyclica. "L'ottenimento della Validazione della Dichiarazione Ambientale per la pelle OLEUM segna un altro passo importante nell'attuazione della filosofia di sostenibilità di Cyclica e conferma il nostro impegno per l'ambiente."

Chi è UL SolutionsLeader globale nella scienza della sicurezza applicata, UL Solutions trasforma le sfide di sicurezza e sostenibilità in opportunità per i propri clienti in oltre 100 paesi. UL Solutions offre servizi di test, ispezione e certificazione, insieme a prodotti software e offerte di advisory, che supportano l'innovazione dei prodotti e la crescita aziendale dei nostri clienti. I marchi di certificazione UL comunicano compravata fiducia nei prodotti dei nostri clienti e riflettono un impegno forte per portare avanti la nostra missione di sicurezza. Aiutiamo i nostri clienti a innovare, lanciare nuovi prodotti e servizi, navigare nei mercati globali e nelle catene di fornitura complesse e crescere in modo sostenibile e responsabile nel futuro. La nostra scienza è il tuo vantaggio.

