Ultimaker offre il primo Metal Expansion Kit completo per la stampa professionale in 3D

Il nuovo Kit è la prima soluzione dedicata di Ultimaker per la stampa in 3D di componenti in metallo ed è stato sviluppato in collaborazione con i partner del settore per essere compatibile con la stampante Ultimaker S5

UTRECHT, Paesi Bassi, 16 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Ultimaker, leader globale nella stampa professionale in 3D, ha annunciato l'ampliamento della sua piattaforma Ultimaker con il Metal Expansion Kit, rendendo la stampa in 3D di componenti metallici più accessibile ed economica. Gli ingegneri che utilizzano il nuovo Kit saranno in grado di produrre applicazioni capaci di avere un'alta resistenza termica e di sopportare sollecitazioni meccaniche elevate allo stesso tempo.

Il Metal Expansion Kit di Ultimaker è stato esplicitamente sviluppato per eliminare gli ostacoli e i limiti del processo esistente fornendo agli utenti tutti gli articoli dedicati, le funzionalità software e le conoscenze per massimizzare l'efficienza del processo. Questo nuovo Kit è dotato di materiali che vengono automaticamente riconosciuti dalla stampante tramite NFC e consente un passaggio diretto tra la stampa di materie plastiche e quella del metallo sulla stessa macchina. Il lancio del Metal Expansion Kit di Ultimaker è accompagnato dall' introduzione di funzionalita' dedicate alla stampa di parti in metallo nella versione Ultimaker Cura 5.1, offrendo cosi la piu' ampia gamma di funzionalità necessarie per la preparazione di componenti metallici sulla piattaforma Ultimaker.

Andrea Gasperini, Product Manager di Ultimaker afferma: "Il Metal Expansion Kit di Ultimaker è particolarmente adatto per la stampa di piccole quantita' di componenti non di serie, come piccoli attrezzaggi, componenti ausiliari e prototipi funzionali. Il Kit fornisce l'accesso a un flusso di lavoro di stampa in 3D completo e convalidato su una piattaforma aperta che offre risultati e tempi di approvigionamento comparabili a quelli offerti da soluzioni in-house che pero' impongono un costo totale per l'azienda molto più elevato."

Il nuovo Kit comprende:

Firat Hizal, Head of Metal Systems di BASF Forward AM dichiara: "Questo esclusivo pacchetto all-in-one di Ultimaker apre la stampa in 3D di parti in metallo anche su piattaforme desktop aperte come Ultimaker S5 e rende questo processo più accessibile e conveniente. Il kit contiene tutti i componenti e gli accessori necessari e facilita agli utenti il passaggio tra la stampa di materie plastiche e componenti metallici, passo passo, dalla A alla Z. Siamo lieti di integrare questo kit con i nostri filamenti Ultrafuse® e di offrire una fase di post-lavorazione piu' semplice a un prezzo competitivo attraverso i nostri partner di post-lavorazione ubicati in varie regioni nel mondo".

Il Metal Expansion Kit di Ultimaker sarà disponibile in Nord America, Cina, UE e Regno Unito a luglio 2022. I contenuti del Kit variano da Paese a Paese. Per ulteriori informazioni sulla soluzione Metal FFF: www.ultimaker.com/metal

Ultimaker

Fondata nel 2011, Ultimaker è impegnata ad accelerare la trasformazione mondiale verso soluzioni flessibili, efficaci e sostenibili. 380 dipendenti collaborano a livello globale per fornire una piattaforma unica, che consente ai clienti di trarre il massimo vantaggio dall'ecosistema Ultimaker, offrendo la più ampia scelta di prodotti e servizi di stampa in 3D del settore. Ultimaker fornisce una perfetta integrazione di hardware, software e materiali che funzionano.

