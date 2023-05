UltiMaker svela la trasformazione del marchio e presenta le soluzioni di stampa 3D per professionisti della produzione ed educatori

Il nuovo marchio riflette la volontà dell'azienda di accelerare l'innovazione della stampa 3D in tutti i settori

NEW YORK e UTRECHT, Paesi Bassi, 2 maggio 2023 /PRNewswire/ -- UltiMaker, leader mondiale nella stampa 3D desktop, ha annunciato oggi la riorganizzazione dei suoi marchi in seguito alla fusione di UltiMaker e MakerBot avvenuta lo scorso anno. La nuova identità del marchio rispecchia la visione strategica dell'azienda volta ad adottare soluzioni di stampa 3D desktop e lancia una nuova architettura di prodotto.

La missione del marchio UltiMaker è plasmare il futuro della produzione e dello sviluppo dei prodotti, offrendo ai clienti soluzioni e servizi eccellenti per la stampa 3D in tutto il mondo. Il nuovo marchio sfrutta i punti di forza di entrambe le aziende, garantendo ai clienti attuali e futuri un'assistenza completa e sviluppando allo stesso tempo un ecosistema di stampa 3D leader a livello mondiale per promuovere innovazione illimitata in tutti i settori industriali.

Con il marchio UltiMaker, le stampanti 3D delle serie S e Method supporteranno la produzione, lo sviluppo di prodotti e altre applicazioni professionali. Essendo una delle stampanti 3D professionali più diffuse al mondo, la serie S continuerà a offrire la più ampia varietà di materiali sul mercato, adattandosi a una moltitudine di utilizzi, mentre la serie Method si concentrerà su applicazioni di produzione più specifiche che possono avvalersi dell'accesso a una camera riscaldata, di materiali speciali ad alta termoplastica e di un elevato livello di precisione dimensionale.

Al contempo, il marchio MakerBot resterà attivo come sottomarca nel settore didattico, con la serie MakerBot Sketch rivolta all'apprendimento dalla scuola materna al liceo. Il lancio di Sketch Large lo scorso anno ha rafforzato l'offerta di MakerBot per educatori e studenti, mettendo a loro disposizione un ecosistema educativo completo. La nuova architettura del marchio è stata progettata in modo che i clienti possano individuare facilmente le applicazioni e i prodotti più adatti alle loro esigenze.

"Il nostro nuovo marchio riflette la forza congiunta delle due aziende da cui proveniamo. Riunendo le eccellenze di entrambi i mondi, siamo meglio attrezzati per realizzare la nostra visione, consolidare la leadership nel settore della stampa 3D e consentire a sempre più innovatori di concretizzare le loro idee", afferma Nadav Goshen, amministratore delegato di UltiMaker. "Negli ultimi mesi, abbiamo riflettuto a lungo sull'entusiasmante opportunità di determinare il futuro del nostro marchio. I nostri clienti sono sempre al centro delle nostre decisioni e non vediamo l'ora di svelare dove ci condurrà il viaggio del marchio UltiMaker."

Tutti i prodotti hardware e software UltiMaker saranno soggetti a rebranding nei prossimi 12-18 mesi.

A proposito di UltiMaker

UltiMaker è un leader mondiale nel settore della stampa 3D che punta ad accelerare l'adozione della produzione additiva fornendo un ecosistema completo di hardware, software e materiali per la stampa 3D desktop. UltiMaker unisce due dei principali marchi di stampa 3D desktop, UltiMaker e MakerBot, per mettere a disposizione soluzioni di stampa 3D di facile accesso e utilizzo per qualsiasi applicazione, stimolando al contempo il settore ad adottare in futuro una produzione responsabile e sostenibile.

UltiMaker è un marchio o un marchio registrato di UltiMaker B.V. MakerBot è un marchio o un marchio registrato di MakerBot Industries, LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

