Ultimo contro Crisanti, Bassetti e Pregliasco: "Pagliacci"

Ultimo contro Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco che cantano "Sì, sì vax" sulle note di Jingle Bells. "Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il loro mestiere", scrive su Instagram il cantante riferendosi all'inno dei tre virologi intonato durante 'Un giorno da pecora' di Rai Radio 1.

"Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star", aggiunge nel post. Crisanti, Bassetti e Pregliasco sono finiti sotto i riflettori per la performance canora che ha scatenato un'ondata di critiche nei confronti dei 3 medici. Gli esperti hanno reagito in maniera diversa alle accuse (e alle offese) piovute soprattutto sui social.