Umberto Palamaro, Corriere Espresso: il Bestseller su come traslocare senza pensieri

Milano, 27.09.2022 – Chiunque si sia trovato a dover traslocare sa benissimo quanto impegnativo sia tutto ciò, tanto in termini di organizzazione generale quanto in termini di stress. La cosa certa è che senza le giuste informazioni, quella che apparentemente potrebbe essere vista un’attività del tutto routinaria, potrebbe generare molti problemi.

Per tutte quelle persone che hanno l’esigenza di traslocare ma non sanno minimamente da che parte iniziare, esce oggi il libro di Umberto Palamaro “CORRIERE ESPRESSO. Idee e Consigli Utili Per Effettuare Traslochi Senza Pensieri Attraverso La Storia Della Ditta Di Trasporti Più Importante Di Ischia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori informazioni pratiche su come effettuare un trasloco in totale sicurezza.

“Con il mio libro voglio illustrare, in modo semplice e sintetico, il lavoro di un’azienda di autotrasporti multiservizi che vanta decenni di esperienza e che è riuscita a raggiungere il successo, conquistando il mercato in una realtà complessa” afferma Umberto Palamaro, autore del libro. “Il mio manuale è pensato per le aziende che avviano i primi passi nel comparto e, allo stesso tempo, si presenta come un agile vademecum per chi, nella vita di tutti i giorni, si trova ad affrontare un trasloco o una spedizione di beni di qualsiasi tipo”.

Secondo l’autore, trovare il giusto fornitore a cui affidarsi è fondamentale per effettuare qualsiasi trasloco in totale sicurezza e soprattutto in assenza di stress. Il mercato infatti è pieno di operatori che fanno questo lavoro di professione, ma solo pochi riescono a garantire in maniera seria e professionale un vero e proprio servizio di qualità. La Bertolino Autotrasporti è una di quelle.

“Quello di Umberto Palamaro è probabilmente il primo ed unico libro che tratta in maniera così verticalizzata un tema importante come quello dei trasporti. Lo fa partendo dalla storia dell’azienda e svelando poi idee e consigli pratici che il lettore può usare a proprio vantaggio per selezionare il corriere espresso che più di tutti fa al caso proprio” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso curiosità, aneddoti ed esperienze vissute in prima persona, l’autore fa emergere il fascino dei luoghi e l’avvincente attività aziendale, ricca di mille sorprendenti sfaccettature”.

“Di Giacomo Bruno ho subito apprezzato la sua grande professionalità. Da lì alla creazione di un libro basato sulla storia professionale della mia attività, il passo è stato breve” conclude l’autore. “Grazie allo staff Bruno Editore sono riuscito a portare a termine questo libro che sono certo sarà di grande aiuto a milioni di lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3DzSypA

Umberto Palamaro è nato a Ischia, la più estesa isola dell’arcipelago campano, nel 1976. È sempre vissuto nella sua splendida terra in mezzo al mare, meta turistica di fama mondiale. Fin da piccolo ha mostrato una straordinaria attrazione verso le attività svolte dalla ditta di famiglia, la Bertolino Autotrasporti fondata nel 1934. All’età di 16 anni entra alle dipendenze della società, guidata allora dal padre Ernesto e nel 1996 ne diventa titolare unico. Bruciando le tappe, con dedizione, intelligenza e lungimiranza trasforma la Bertolino Autotrasporti in una moderna azienda multiservizi, che si afferma come leader del comparto, diventando un punto di riferimento per l’indotto nella grande industria delle vacanze. Sito web: http://www.bertolinotrasporti.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 28 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it