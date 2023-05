Umberto Tossini nominato presidente del gruppo costruttori ANFIA

Umberto Tossini, Chief People & Culture Officer di Automobili Lamborghini, è stato nominato Presidente del Gruppo Costruttori ANFIA e Vice Presidente dell’Associazione per il quadriennio 2023-2026.

Oltre a Tossini sono stati nominati come membri delegati al Consiglio Generale dell’Associazione anche Antonio Liguori (Presidente e Amministratore delegato di Industria Italiana Autobus) e Marco Orecchia (Amministratore delegato di Farid Industrie).

“Il servizio alla comunità si esplicita in tante forme, ha commentato Umberto Tossini. Accetto volentieri, animato proprio dallo spirito di servizio, la nomina a Presidente del Gruppo Costruttori di ANFIA, grazie alla fiducia che le Imprese associate mi hanno espresso. È un momento cruciale per la trasformazione del settore automotive. Le sfide connesse alla transizione ecologica e digitale sono cruciali per garantire la competitività del Paese e delle Aziende che lo rappresentano nel contesto europeo e mondiale.

Dobbiamo partire da scelte chiare, sorrette da una pianificazione solida e condivisa con tutte le parti in causa. Perché solo Imprese forti e competitive possono garantire al Paese un futuro prospero assieme all’attenzione necessaria alle nuove generazioni e al miglioramento della qualità del lavoro. Senza investimenti in competenze ed opportunità di crescita sostenibile viene meno anche il senso di Comunità, che è alla base di ogni solida democrazia che guardi al futuro con fiducia e rispetto”.