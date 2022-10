Umbrella Italian Division al Japan Town

6 ottobre 2022. Umbrella Italian Division, l’associazione di reenactment ispirata a Resident Evil più grande d’Italia, è pronta a tornare in azione a Lucca Comics & Games 2022, stavolta al Japan Town, presso il Polo Fiere.

Con i suoi zombie, le scenografie imponenti e gli spettacoli colmi di effetti speciali, la Umbrella porterà a Lucca anche un super appuntamento per la giornata di Halloween: “Resident Multiverse of Evil”, con un video finale in diretta per mostrare al mondo il Multiverso di Resident Evil.

L’associazione occuperà un’area interna e una esterna, concepite come un unico spazio: la parte interna ospiterà l’area Live Show e le scenografie dotate di effetti speciali, mentre all’esterno si troveranno le esposizioni più imponenti. Il tutto sarà sempre visitabile da tutti e arricchito dalla presenza dei figuranti.