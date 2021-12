Un condor in piazza San Pietro: ispirato alle Ande il presepe allestito in Vaticano

Un condor in piazza San Pietro. E' uno dei personaggi del divertente presepe allestito in Vaticano per il Natale 2021, che sarà inaugurato domani, e che è composto da statue che ritraggono uno spaccato di vita degli abitanti delle Ande. Il condor è tra le rappresentazioni più frequenti nelle Ande, simboleggia il il paradiso. In alcune città del Perù è ancora celebrato il rito andino noto come "Yawar Fiesta" (Festival del Sangue), che ha come protagonista il condor.

In piazza San Pietro domani sarà acceso anche l’albero di Natale che arriva da Andalo, in Trentino: un maestoso abete rosso di 28 metri. Alle 17 domani, in occasione dell’inaugurazione, saranno presenti mons. Carlos Salcedo Ojeda, vescovo della Diocesi di Huancavelica, e Oscar Maúrtua de Romaña, ministro degli Esteri del Governo del Perù.