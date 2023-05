Un defibrillatore in ricordo di Gianfranco Minuti

Gianfranco Minuti, presidente di ASI Comitato provinciale Messina, scomparso prematuramente nell’ottobre del 2022 mentre giocava a calcetto, a causa di un infarto. In sua memoria è stato consegnato e installato il primo “defibrillatore per amico” nei pressi della farmacia di Salice, un villaggio della VI circoscrizione del Comune di Messina, posto sui Monti Peloritani. Presenti la consigliera comunale di Messina Antonia Feminò, il presidente della sesta circoscrizione Francesco Pagano e il consigliere Giovanni Russo.

Il presidente Pagano ha sottolineato “l’importanza di un momento come questo”. La consigliera Feminò ha sottolineato che “mai era stato installato un defibrillatore nel villaggio di Salice, che quelli più vicini si trovavano a Castanea e Villafranca Tirrena; è importante sapere che i bus atm sono cardio protetti e che serve informazione sia sul censimento dei defibrillatori presenti su tutto il territorio cittadino che sul loro utilizzo, perché altrimenti non ha alcun senso averlo a disposizione. Ho invitato quindi tutti i presenti a seguire i vari corsi per scongiurarne l’errato e quindi inutile utilizzo. Sono proseguiti gli interventi degli amici di Minuti che hanno evidenziato come ‘con questo defibrillatore il suo cuore continuerà a battere tra noi nel villaggio che ha tanto amato”.

Presente la famiglia, gli amici del cuore e i salicesi, che hanno conosciuto e visto quanto Gianfranco Minuti si sia speso per la propria terra. La cerimonia di benedizione è stata officiata da don Peter Pradeep, parroco sempre di Salice.

Accanto al defibrillatore è stata affissa una targa con una dedica da parte dei soci ASI, in memoria e in onore di Gianfranco Minuti.

Leggi la notizia sul sito Asi