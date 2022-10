Un equipaggio ASI in Croazia per il Rally Porec

Trasferta estera per un equipaggio targato ASI Friuli Venezia Giulia. Paolo Di Pinto e Alberto Grassi a bordo di una Lancia Delta Evoluzione Gr. A hanno preso parte al Rally Porec in Croazia lo scorso 1 e 2 ottobre. Il rally, molto lungo e impegnativo è valido per il campionato europeo rally ed è diviso in 2 parti. Una per i piloti “locali” e una per gli “ospiti”. E proprio in quest’ultima categoria si iscrivevano i 2 portacolori dell’ASI.

L’evento, come detto, organizzato sotto l’egida della Fia e della locale federazione automobilistica croata, è giunto alla sua 23° edizione. Il rally è stato davvero molto molto difficile in quanto durante la prima tappa si è rovesciata sul percorso tutta la pioggia che è mancata in questi mesi rendendo le strade croate ancora più scivolose e insidiose del solito mettendo a dura prova i partecipanti. Fortunatamente la seconda tappa si è svolta sotto un bel sole autunnale anche se non sono mancati i tratti di strada letteralmente invasi dal fango che hanno reso ancora più difficile la guida. I portacolori dell’ASI Fvg hanno letteralmente dominato la gara nonostante alcuni problemi tecnici alla loro vettura patiti nell’ultima parte di gara. Si sono portati in testa sin dalla prima prova speciale e non hanno più lasciato spazio agli avversari aggiundicandosi così la gara. La presenza di ASI Fvg all’estero quindi si amplia sempre di più dopo l’organizzazione del Sahara Racing Cup il rally Raid organizzato in Tunisia a fine aprile.