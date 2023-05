Un festival dedicato alle Arti Marziali

Si è svolto domenica 7 maggio a Catania il Sicily and Japan Martial Arts Festival. Evento organizzato dalla Compagnia Storica Hespero APS presieduta da Marcello Strano, in collaborazione con Salvatore Spinello, Responsabile Regionale della Formazione ASI e Presidente provinciale di ASI Caltanissetta.

Durante la manifestazione si sono svolti tre seminari di Coltello e Bastone siciliano, Jo e Spada dell’Aikido e Spada dello Iaido. A condurli tre Maestri di altissimo livello internazionale, il M° Raffaele Irmino, il M° Antonio Morgano e il M° Edoardo Borghese.

Presenti all’evento altri Maestri giunti da tutta la Sicilia e che hanno partecipato ai seminari: M° Daniela Renna, M° Fernando Sardo, M° Riccardo Mingrino, M° Mario Antonio Anselmo Pennisi , M° Andrea Grillo, Remigio Pianu, M° Rosario Ignoto, M° Fabio Spina e il M° Roberto Polmo. Giunti da Riga (Lettonia), appositamente per questo evento il M° Sergey Dumbadze con i suoi due allievi Savva Marchenko e Emily Marchenko. Presente all’evento anche il Presidente Provinciale di ASI Catania, Angelo Musmeci.

“Siamo felicissimi ed onorati di aver potuto portare sul territorio siciliano un seminario così ricco e di altissimo livello” – Dichiara Salvatore Spinello – “In queste giornata abbiamo tracciato il primo solco che farà nascere un progetto di ampio respiro. I Maestri oltre che a donare la propria conoscenza,hanno dedicato parte del tempo a trovare analogie e punti in comune tra le quattro discipline proposte, questo ha fatto nascere in tutti i presenti il desiderio di conoscere e comprendere le origini e le tradizioni di queste arti. Nel prossimo futuro, faremo uno studio congiunto insieme ai maestri, che verrà proposto agli allievi in modo da non far perdere la storia e le nostre origini”.

