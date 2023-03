Un fine settimana all’insegna della Ginnastica per ASI Campania

Un fine settimana denso di eventi per ASI Comitato Regionale Campania, che dedica le giornate di sabato e di domenica alla Ginnastica. Sabato 4 febbraio a Pomigliano d’Arco (Napoli) è stata la volta del Trofeo Regionale di Ginnastica Artistica ASI con la presenza e partecipazione di 240 atleti che si sono esibiti su quattro attrezzi (cavallo con maniglie, anelli, parallele e sbarra). L’organizzazione a cura di Michela Busiello, responsabile tecnica Antonietta Mollo, responsabile di giuria Roberta Fiorrosso.

“La Ginnastica Artistica richiede spazi e tempi adeguati per la pratica e per gli eventi – spiega Michela Busiello, responsabile Ginnastica Artistica ASI Campania – ed essere, finalmente, riusciti a realizzare un evento di tale portata nella nostra regione ci riempie di orgoglio. Dopo questo appuntamento, daremo il via ad un vero e proprio programma regionale ASI, con gare e incontri volti allo sviluppo tecnico di atleti ed istruttori”.

Domenica 5 è stata la volta della ginnastica ritmica a Sparanise (Caserta) con la Coppa Campania che ha visto 19 società partecipanti, ben 530 atleti e 350 esercizi eseguiti. L’evento è stato organizzato dalla Polisportiva Bellona, nostra associata, insieme a Ginnastica Italia con il patrocinio del Comune di Sparanise.

“Gli atleti non vedevano l’ora di uscire dalle palestre e, con loro, parenti ed amici – ha dichiarato Anna Aurilio, responsabile Ginnastica Ritmica ASI Campania – come dimostrano le numerose adesioni avute anche in questi due appuntamenti. Adesso non resta che dare il via ad una intera stagione di gare targata ASI, da questa primavera fino alla fine del 2023”.

“Finalmente, dopo la pausa covid e qualche iniziativa puntuale, la ginnastica riparte con un calendario di eventi anche in Campania – ha commentato Nicola Scaringi, Presidente regione Campania ASI – e queste due iniziative dimostrano quanto fosse desidero delle nostre società sportive accompagnare gli atleti sulle pedane per vivere, insieme, due giorni di festa più che di puro agonismo. Ripartire è stato fondamentale anche per continuare a diffondere i valori dello sport nella nostra società: i giovani hanno bisogno di spazi per esprimersi e di regole che permettano loro di vivere al meglio tali espressioni”.

