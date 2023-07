Un fine settimana sportivo e solidale a Fano

Si è svolto a Fano nelle giornate di sabato e domenica 10/11 giugno il week end di attività sportive che ha visto protagoniste diverse associazioni del territorio, in collaborazione con il Comitato Provinciale di ASI PESARO URBINO. Partendo da sabato 10, presso il Circuito sportivo Marconi di Fano, l’AVIS Giovani Fano ha organizzato la Color Run con la partecipazione di più di 300 persone che a ritmo di musica e armate di colori a base di talco, si sono divertiti in una corsa di circa 4 chilometri all’interno dell’impianto sportivo.

Tantissimo divertimento grazie anche al riscaldamento e al defaticamento organizzato da Sportfly SSD, sempre Affiliata ASI PESARO URBINO. L’intero ricavato della giornata è stato poi devoluto all’associazione OMPHALOS per la realizzazione di un Centro Estivo dedicato a ragazzi autistici. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per l’intera riuscita del progetto. “#coloralavita é l’evento che ha cambiato la mia vita” ha commentato Veronica Verna, Vice-Presidente AVIS, “mi ha fatto avvicinare ancora di più all’associazione e al #volontariato; mi ha fatto capire quanto sia importante dedicare parte del nostro tempo a chi ha #bisogno e mi ha permesso di scoprire il bel mondo che c’é dietro al semplice gesto generoso della donazione. Un mondo fatto di donne e uomini, uniti dalla condivisione degli stessi valori del dono e della solidarietá che, giorno dopo giorno aiutano il prossimo a salvargli una vita”.

A coronare l’intero week end anche la giornata di domenica 11 giugno, con l’iniziativa del Silent Fitness Solidale, organizzato da Croce Rossa di Fano sempre in collaborazione con ASI e gli istruttori Sportfly e New Latin Academy, che snodandosi in un percorso tra centro-mare e poi ritorno hanno svolto una camminata di circa 5 chilometri per tornare poi in piazza con la parte finale di stretching. L’organizzazione della giornata servirà a finanziare le varie attività di CRI Fano, dal servizio di trasporto pazienti fino all’acquisto di una nuova ambulanza.

Estremamente sorpreso della partecipazione da parte dei cittadini fanesi anche Jacopo Barattini, responsabile ASI territoriale presente alle 2 giornate di attività; “credo fortemente nel valore inclusivo di queste attività che fanno bene alla città. E’ un bene partecipare a queste iniziative perché grazie all’attività fisica riusciamo anche a far del bene e ad essere di effettivo supporto ad associazioni che fanno dell’inclusione uno dei principali valori dell’attività”.

