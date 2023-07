Un francobollo celebra i 100 anni del Festival dell'Arena di Verona

(dall'inviato Paolo Martini)

Un francobollo commemorativo dedicato alla Centesima edizione dell'Arena di Verona Opera Festival: è l'omaggio che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le Poste Italiane e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno reso alla storica manifestazione della città veneta nel giorno della 'Prima' di Aida.

Alla cerimonia di presentazione del francobollo, nel tardo pomeriggio di oggi, nel Palazzo della Gran Guardia, sono intervenuti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Cecilia Gasdia, il presidente del Consiglio Comunale, Stefano Vallani, ed i rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste italiane. Al termine il ministro Urso ha presentato anche lo speciale annullo filatelico per la ricorrenza.

Il francobollo rientra nella serie tematica "Il patrimonio artistico e culturale italiano" e riproduce un particolare di un manifesto promozionale della 100/a edizione dell'Arena di Verona Opera Festival raffigurante una "gonghista" sul palco che con i suoi segnali annuncia al pubblico l'avvicinarsi dell'inizio dello spettacolo: avrà una tiratura di trecentocinquantamiladieci esemplari e il valore previsto dalla tariffa B, zona 2.

Il francobollo è stato richiesto dalla Fondazione Arena di Verona ed ha avuto il via libera dalla Commissione Filatelica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e diffuso da Poste Italiane. Questo francobollo è un grande riconoscimento per la nostra fondazione, e al tempo stesso al nostro impegno e alla nostra storia", ha commentato la sovrintendente Gasdia.

"Quello di Verona è stato il primo festival in cui si è avuta l'intuizione di riconnettere con l'anima della città e del territorio un monumento storico millenario, un anfiteatro come quello dell'Arena, che da duemila anni circa ne è il centro e cuore pulsante", ha sottolineato, tra l'altro, il ministro. Urso ha poi illustrato le finalità del "piano filatelico nazionale, forse la cosa più bella del ministero, perché consente di mettere in mostra le tante bellezze del nostro paese" che tutto il mondo ci invidia.

@@Urso ha poi sottolineato l'originalità della funzione pubblica di "un monumento millenario" come l'Arena, "da oltre un secolo luogo privilegiato all'aria aperta per la lirica e non solo". "L'Arena è un tassello della storia millenaria del nostro Paese - ha aggiunto - dove civiltà di epoche diverse si sovrappongono l'una con l'altra senza cancellarsi". E anche questo spirito contribuisce a fare del "Made in Italy un marchio riconosciuto dell'eccellenza italiana prima di tutto nella cultura".