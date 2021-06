Un futuro più inclusivo per tutti: Cisco Webex Suite al servizio di nuove modalità di lavoro e incontro, ibride e intelligenti

Punti salienti dell’annuncio:

• Per Webex l'innovazione non si arresta e lo dimostrano le oltre 800 novità, tra nuove funzionalità e nuovi dispositivi, annunciati da settembre a oggi

• La nuovissima Webex Suite, con un look and feel rinnovato, supporta la collaborazione in ambienti di lavoro ibridi a un costo inferiore del 40% rispetto all’acquisto di singole soluzioni.

• L'integrazione delle funzionalità di coinvolgimento del pubblico acquisite recentemente da Slido e, disponibili a breve, gli strumenti di gestione degli eventi ibridi di Socio, contribuiscono a creare la piattaforma di gestione degli eventi fisici, virtuali o ibridi più completa sul mercato.

Milano 14 giugno 2021 — Per supportare le aziende nel passaggio ad un mondo ibrido con soluzioni flessibili, abilitanti e inclusive, Cisco (NASDAQ: CSCO) presenta Webex Suite, una piattaforma tecnologica che include importanti innovazioni che danno luogo ad ambienti di lavoro ed eventi ibridi e inclusivi, offrendo livelli ineguagliabili di personalizzazione e sicurezza.

Secondo un recente studio, il 98% delle riunioni future includeranno almeno un partecipante in remoto, e questa modalità mista di lavoro (che unisce interazioni a distanza e di persona) sta impattando la cultura del lavoro, le modalità di coinvolgimento dei partecipanti negli eventi e la tecnologia. Ecco perchè è necessario un investimento più ampio - al di là della tradizionale sala conferenze - per ripensare e supportare i nuovi requisiti degli eventi e di una forza lavoro ibridi. Il modo in cui le aziende lavoravano prima e durante la pandemia sarà profondamente diverso.

"Il business collaboration di Cisco è indispensabile per i nostri clienti", ha affermato Chuck Robbins, CEO di Cisco. "Grazie alle oltre 800 innovazioni - tra nuove funzionalità e dispositivi - annunciate da settembre a oggi, abbiamo la più completa soluzione di gestione delle riunioni, chiamate, messaggistica ed eventi presente sul mercato, in grado di sostenere il futuro del lavoro ibrido".

"Per operare con successo nell'era del lavoro ibrido, le aziende devono assicurarsi che le loro soluzioni siano flessibili, inclusive, abilitanti, sicure e facilmente gestibili dall'IT", ha commentato Jeetu Patel, senior vice president e general manager di Cisco Security and Collaboration. "La nuova Webex Suite garantisce pari opportunità e possibilità di esprimersi all'interno di una realtà di lavoro ibrido".

Le innovazioni a Webex includono:

• Maggior valore: la nuovissima Webex Suite è la prima del settore dedicata al lavoro ibrido che combina riunioni, chiamate, messaggistica, sondaggi ed eventi in un'unica offerta fino al 40% più economica rispetto a singole soluzioni dedicate. Il rinnovato look & feel e il nuovo logo di Webex sono stati pensati per riflettere l’incredibile valore che porta al mercato, ai clienti e alla vita delle persone.

• Gestione completa degli eventi: Una piattaforma completa per organizzare e gestire eventi ibridi. Le innumerevoli funzionalità saranno disponibili al completamento dell'acquisizione di Socio.

• Strumenti di interazione con il pubblico: sondaggi, quiz, sessioni di domande e risposte e altro ancora, grazie a Slido, la prima soluzione per il coinvolgimento del pubblico che si integra in ogni tipo di esperienza di collaborazione. Da oggi i sondaggi sono disponibili in Webex Meetings e a breve in Webex Events.

• Audio Intelligence: grazie alla funzionalità My Voice Only integrata in Webex, è possibile eliminare i rumori di fondo e ottimizzare il parlato negli spazi di lavoro condivisi e in remoto, concentrarsi in questo modo esclusivamente su ciò che sta dicendo la persona che parla. My Voice Only sarà disponibile in tutto il mondo ad agosto 2021.

• Videocamere intelligenti: la funzionalità People Focus, presentata all’inizio dell’anno, sarà disponibile in Webex nel corso del 2021. People Focus utilizza il machine learning e l’intelligenza artificiale per inquadrare individualmente i partecipanti alla riunione in modo che anche chi è collegato in remoto si senta più coinvolto.

• Dispositivi all’avanguardia: Webex Desk è un potente dispositivo di collaborazione all-in-one ideale per la scrivania di casa o dell’ufficio. Inoltre, nuove esperienze di collaborazione immersiva saranno disponibili grazie a interazioni touch abilitate da RoomOS, il quale connette i flussi di lavoro con un minor cambio di contesto, così come la piattaforma Webex Assistant Skills che apre un universo di estensioni potenziate dalla voce per integrare facilmente e con continuità più controlli, contenuti e applicazioni per i dispositivi Webex.

• Esperienze sicure: funzionalità di “Data Loss prevention” in tempo reale. Grazie ad essa i contenuti sensibili non potranno essere inviati nelle chat di Webex e non sarà necessario cancellarli automaticamente dopo che sono stati pubblicati. Inoltre, i clienti europei di Webex saranno in grado di ospitare ed elaborare i loro contenuti all'interno dell'UE. Gli utenti Webex beneficeranno anche di opzioni di cifratura end-to-end e di verifica delle identità. In altre parole, i clienti non dovranno scegliere tra usabilità e sicurezza, poichè avranno entrambi.

