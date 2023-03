Un goccio di latte nel caffè toglie il medico di torno

In un articolo recentemente comparso sulle colonne di “Journal of Agricultural and Food Chemistry”, un team di ricerca dell’Università di Copenhagen afferma che aggiungere un goccio di latte al caffè ha degli effetti positivi sul nostro organismo. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni analizzando le interazioni tra polifenoli, presenti in alimenti come tè e caffè, e amminoacidi, le unità di base delle proteine. Un’attenta combinazione dei due elementi migliorerebbe infatti il funzionamento del sistema immunitario, prevenendo malattie come diabete e Alzheimer.