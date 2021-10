Un Impiego Sicuro È La Priorità Principale Per I Giovani Talenti In Questo Momento Di Incertezza

Lo studio mostra anche un calo di interesse per le carriere internazionali e nelle startup.

STOCCOLMA, 6 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- La classifica 2021 World's Most Attractive Employers mostra che gli studenti danno ancora la priorità ad alti guadagni futuri, ma trovare un impiego sicuro è aumentato notevolmente di importanza per i giovani talenti, balzando di ben quattro punti in classifica per gli studenti di ingegneria. "Cercare stabilità e sicurezza è tipico durante una recessione economica, così come la riduzione d'interesse verso le startup, solitamente caratterizzate da un rischio più elevato", spiega Richard Mosley, Global Client Director di Universum. "Questo è probabilmente il motivo per cui le aziende innovatrici e più affermate come Amazon e IBM sono state le maggiori vincitrici nelle classifiche".

Universum, il leader globale nel campo dell'Employer Branding, ha intervistato oltre 221.800 studenti in economia, ingegneria e IT, provenienti delle 10 maggiori economie mondiali, tra Settembre 2020 e Maggio 2021. L'indagine di vasta portata chiede agli studenti quali siano le caratteristiche aziendali più influenti, tenendo in mente l'impiego futuro e quale azienda ammirano di più.

Cambiamento nelle priorità personali e di carriera tra i giovani: La pandemia ha spinto gli studenti a rivalutare ciò che vogliono dalle aziende per le loro carriere; le industrie con lunghi ed estenuanti orari lavorativi dovranno fare i conti?

Carriere jet set in calo: Con le frontiere chiuse e la mobilità internazionale significativamente più difficile e incerta, gli studenti mostrano un interesse in calo per le aziende straniere e le carriere multinazionali.

Lavorare da remoto non gioca a favore delle aziende più giovani: Lo smart working rimarrà nel futuro, ma i responsabili HR devono fare attenzione a non adottare un approccio unico, in particolare con i giovani talenti, che vedono molti potenziali svantaggi nei formati di lavoro virtuali.

Mats Röjdmark, CEO di Universum, ritiene che i nuovi dati aiuteranno a guidare i leader del settore HR in questo momento di incertezza. "C'è un'enorme pressione sui di loro in questo momento nel determinare quelle che sono le reazioni a breve termine del COVID-19, e quali saranno i cambiamenti a lungo termine nell'ambiente lavorativo", afferma Röjdmark. "Conoscere le priorità degli studenti di economia, ingegneria e IT è fondamentale per i leader di risorse umane nel definire quella che sarà la nuova normalità nel 2022".

