Un intensificarsi di crescita nelle linee di prodotti internazionali di SANY: sono stati rilasciati 128 nuovi prodotti

PECHINO, 27 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Nel 2021, con l'obiettivo di accedere a un mercato più ampio di 7,5 miliardi di abitanti, il gigante cinese di macchinari per l'edilizia SANY ha lanciato 128 nuovi prodotti per i mercati internazionali, con una crescita dell'83% su base annua. Nel prossimo futuro, gli sforzi di internazionalizzazione di SANY si concentreranno sullo sviluppo di grandi attrezzature, sui mercati euro-americani e sulla compilazione di letteratura sui prodotti, tutti elementi importanti per far progredire l'internazionalizzazione di SANY.

Finora, la copertura del portafoglio di prodotti di SANY nei mercati di fascia alta in Europa e America ha raggiunto il 64%. La gamma di eccellenti prodotti di SANY brilla sui mercati globali, e vede come protagonisti: l'autopompa per calcestruzzo da 45 m che colma una lacuna nel mercato europeo; l'escavatore SY225C-10HD che ha generato molti ordini a Bauma, in India; la trivellatrice SR235MV, nuovo arrivato, ma con una solida presenza nel mercato nordamericano, e la gru a ruote SAC600E, un modello high-tech molto venduto in Europa, America e Australia.

Oltre ai nuovi prodotti, nel 2021 SANY ha presentato 179 domande di brevetti internazionali PCT.

SANY garantisce che tutte le risorse disponibili nel mondo, tra cui talenti, tecnologie, ricerca e sviluppo, stabilimenti di produzione e gestione, siano mobilitate per arricchire la diversità dei prodotti e migliorarne la competitività. Lanciata nel 2021, la piattaforma di progettazione coordinata globale ha realizzato lo sviluppo congiunto del camion da 45 m a doppio marchio PS/SP di prima generazione di SANY e Putzmeister.

La ricerca e sviluppo di SANY incorpora ricche risorse intellettuali globali, e il Kunshan Global R&D Center ne è un buon esempio e tutte le divisioni di macchinari hanno i propri istituti di ricerca. Sono stati creati centri di ricerca e sviluppo in Nord America, Europa, Giappone e India, dove quasi 200 esperti locali di alto livello stanno lavorando nel campo del diritto locale, della ricerca sui clienti e della localizzazione dei pezzi di ricambio, consentendo a SANY di servire meglio i mercati locali.

In Cina, il numero di personale di ricerca e sviluppo di SANY specializzato in prodotti internazionali ha raggiunto 864 unità nel 2021, una crescita su base annua dell'89%. Tra questi, 150 vengono regolarmente inviati in prima linea in tutto il mondo per ottenere informazioni in tempo reale sulle tendenze del mercato.

Per quanto riguarda la produzione, SANY sta progettando di costruire un maggior numero di fabbriche di riferimento in Europa e nell'Asia sudorientale.

Tutti gli sforzi di ricerca e sviluppo e lavorazione di SANY hanno portato a una notevole performance globale nel 2021, con una crescita delle vendite del 50% su base annua e un raddoppio delle vendite in oltre 50 Paesi e regioni. Mentre gli escavatori e i macchinari per calcestruzzo restano prodotti best seller a livello globale, i macchinari per calcestruzzo, le gru e i macchinari per perforazione hanno registrato una crescita delle vendite rispettivamente del 24%, del 137% e del 121%.

