Un marchio italiano di prodotti di lusso presenta a Milano le soluzioni 3D e per la realtà aumentata sviluppate dalla startup portoghese Ad-pulse

LISBONA, Portogallo, 5 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Il Salone del Mobile, che ha luogo a Milano dal 18 al 23 aprile, è stata l'occasione scelta dal gruppo Multi-Design per svelare l'ultima innovazione di Ciclotte. Ciclotte, marchio di lusso noto nel campo dell'interior design e del fitness, presenterà per la prima volta un configuratore 3D e un'app per la realtà aumentata, sviluppata dalla startup portoghese Ad-pulse.

Sviluppato in Portogallo nell'arco di 3 mesi, il progetto di Ciclotte promette di migliorare l'esperienza di acquisto online. Attraverso il configuratore 3D, i clienti possono vedere il prodotto nei dettagli e scegliere i materiali, mentre l'app per la realtà aumentata consente loro di visualizzare il prodotto personalizzato proiettato in un ambiente reale. Il progetto si basa su tecnologie 3D che garantiscono miglioramenti significativi nei processi di sviluppo dei prodotti e consentono anche la vendita di nuove varianti senza la necessità di prototipi fisici. Pertanto, consente di risparmiare risorse e materie prime, contribuendo al contempo a ridurre l'impatto ecologico dell'azienda.

Luca Bonfanti, partner e product manager di Ciclotte, è certo che investire in tecnologie 3D sia una strategia di successo, molto importante per il processo di acquisto del cliente, considerandolo parte di una forte strategia di marketing. "Riteniamo che oggi un visore 3D e un'app per la realtà aumentata siano importanti quanto i social media e i marketplace", afferma Luca Bonfanti.

Tiago Correia, co-fondatore e responsabile della crescita di Ad-pulse, ritiene che il settore dell'arredamento di lusso sia un'area strategica per il settore 3D e AR. "Siamo certi che clienti come Ciclotte, che scelgono la nostra tecnologia, miglioreranno l'esperienza di acquisto online, consentendo ai loro clienti di visualizzare i prodotti in tutte le loro varianti, sia questo su schermo o con la proiezione in un ambiente reale", ha detto Tiago Correia.

Informazioni su Ad-pulseCon sede a Sanjotec, incubatore tecnologico di S. João da Madeira, Ad-pulse è una start-up specializzata in soluzioni digitali e tecnologie 3D. L'azienda crede nell'uso del 3D per soddisfare le esigenze di visualizzazione di prodotti con varianti di materiali e colori. Ha pertanto sviluppato progetti di configurazione e visualizzazione in ambienti web, di realtà virtuale e/o realtà aumentata. Il team include programmatori con esperienza in computer-grafica, artisti 3D, designer UX e UI e marketer.

