Un nuovo alloggio per le api abbandonate?

Negli ultimi decenni, sono molte le voci che si sono levate in difesa delle api, minacciate dal comportamento irresponsabile dell’uomo. Ma non è tutto: 250 delle circa 270 specie dell’animale non vivono all’interno di alveari, ma in solitaria, esposte a ogni tipo di pericolo. È per queste ragioni che gli esperti dell’Università del Sussex, nel Regno Unito, con una ricerca sul “Journal of Sustainable Design”, hanno messo a punto un mattone “bee-friendly”. La sua struttura, caratterizzata dalla presenza di alcuni fori, garantirebbe infatti alle api un rifugio sicuro.